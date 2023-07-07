Садовый раскритиковал ЮНЕСКО из-за реакции на ракетный удар России по историческому центру Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый раскритиковал реакцию ЮНЕСКО на ракетный удар России по историческому центру Львова. Он отметил, что эта организация так и не осмелилась обвинить страну-агрессора в разрушении исторического наследия Львова и убийстве мирных украинцев.

Об этом он написал в соцсетях.

Мэр Львова отметил, что ЮНЕСКО осудила ракетный удар по историческому центру Львова, однако так и не решилась назвать вещи своими именами.

"Вот только назвать страну-террориста, которая осуществляет эти обстрелы, они не решились. Более того, россия остается членом исполнительного комитета организации. Правосудие работает так, что надо судить убийцу, а не пистолет, понимаете?", — написал Андрей Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что он также не видел экспертов ЮНЕСКО на месте ракетного удара по историческому центру Львова.

"Умение называть вещи своими именами – это один из признаков культуры, которую вы должны оберегать", — подчеркнул Садовый.

Ракетный удар по Львову

Российская террористическая в ночь на 6 июля нанесла массированный ракетный удар по Львовской области. Оккупанты выпустили по региону 10 ракет "Калибр", из которых — 7 удалось сбить.

Одна из враждебных целей попала по жилому дому, недалеко от центра Львова. Это здание является памятником архитектуры и построено в 1930 году. На месте трагедии погибли 10 человек, еще более 40 человек получили травмы разной сложности.

Атака российской террористической армии в ночь на 6 июля считается самой страшной во Львове с начала полномасштабной войны России против Украины.

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