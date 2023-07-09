Во Львовской области оштрафовали стоматолога, который показывал свои половые органы в больнице

Во Львовской области врач-стоматолог в помещении больницы выражался нецензурной бранью и обнажал свои половые органы.

Об этом пишет zaxid.net

Сколевский районный суд Львовской области рассмотрел административное дело в отношении врача-стоматолога Сколевской центральной больницы Святослава Слюсаренко, который в конце мая в помещении больницы выражался нецензурной бранью и обнажал свои половые органы. Суд признал стоматолога виновным в мелком хулиганстве и наказал его штрафом в 119 грн.

Полицейские составили на него административный протокол.

Мужчина свою вину в содеянном признал и раскаялся. Суд признал виновным его в мелком хулиганстве (ст. 173 КУоАП) и наказал его штрафом в 119 грн. Также стоматолог должен заплатить 536 грн судебного сбора. Постановление суда еще не может быть обжаловано в апелляции.

Напомним, во Львовской области мужчина в парке снял трусы и показывал женщинам свой половой орган. За это его оштрафовали на 17 тысяч гривен.

Читайте также: