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Людным центром Львова разгуливал голый мужчина (видео 18+)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1769
Время на прочтение
1 мин
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Людным центром Львова разгуливал голый мужчина (видео 18+)

В центре Львова разгуливал полностью голый мужчина. Иллюстративный / Фото: Unsplash

Какие мотивы такого поступка мужчины – неизвестно.

В центре Львова разгуливал полностью голый мужчина. Инцидент произошел возле ТЦ "Магнус" посреди белого дня.

Видеозапись публикуют местные телеграммы.

Как видно на кадрах, любитель голых прогулок стоял у мусорника и держал в руках стаканчик. Мужчину не смущали даже проходившие мимо люди.

Какие мотивы такого поступка мужчины – неизвестно. Возможно, ему было жарко.

Людным центром Львова разгуливал голый мужчина (похотливое видео)

Людным центром Львова разгуливал голый мужчина (похотливое видео)

Напомним, ранее мы сообщали, что голый мужчина залез на крышу дома в Киеве. По словам очевидцев, он начал стрелять оттуда. Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, информация о стрельбе на Зодчих у них отсутствует. Впрочем, правоохранители подтверждают, что получили уведомление о мужчине без верхней одежды на крыше дома, ориентировочно в 13:20.

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Дата публикации
Просмотры
1769
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