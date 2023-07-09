Людным центром Львова разгуливал голый мужчина (видео 18+)

В центре Львова разгуливал полностью голый мужчина. Инцидент произошел возле ТЦ "Магнус" посреди белого дня.

Видеозапись публикуют местные телеграммы.

Как видно на кадрах, любитель голых прогулок стоял у мусорника и держал в руках стаканчик. Мужчину не смущали даже проходившие мимо люди.

Какие мотивы такого поступка мужчины – неизвестно. Возможно, ему было жарко.

Людным центром Львова разгуливал голый мужчина (похотливое видео)

Напомним, ранее мы сообщали, что голый мужчина залез на крышу дома в Киеве. По словам очевидцев, он начал стрелять оттуда. Как рассказали ТСН.ua в полиции Киева, информация о стрельбе на Зодчих у них отсутствует. Впрочем, правоохранители подтверждают, что получили уведомление о мужчине без верхней одежды на крыше дома, ориентировочно в 13:20.

Читайте также: