Во Львове можно сдать новогодние елки на переработку: адреса пунктов

Деревья можно самостоятельно привезти на станцию компостирования.

Во Львове начнут работу семь централизованных пунктов сбора елок. После завершения рождественских праздников деревья можно сдать на утилизацию.

Об этом сообщили в Львовском горсовете.

Приносить елки в места сбора необходимо 21-22 января, 25 января и 28-29 января 2023-го. К слову, в эти же определенные дни могут оставлять елки у своих мусорных контейнеров.

Оставить бревна можно будет у контейнерных площадок по адресам:

просп. Черновола, 1 (возле контейнерных площадок)

ул. Замарстыновская, 167а;

ул. Владимира Великого, 14а (вход в Киноцентр, что в парке "Ореховая Роща");

ул. Выговского, 34 (возле Железнодорожной районной администрации);

ул. Шафарика, 15 (вход в лесопарк "Погулянка");

просп. Черновола, 45 (на площади рядом с шиномонтажом "Шиповник");

ул. Хоткевича – вход в парк Святого Иоанна Павла II Папы Римского, близ церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

Жители города могут принести елки в пунки или самостоятельно привезти хвойные на станцию компостирования. Они работают с понедельника по пятницу — с 8:00 до 17:00 по адресам:

ул. Пластовая, 13;

ЛКП "Зеленый Львов", ул. Замарстыновская, 167а.

Напомним, в Киеве от 4 января заработали 15 пунктов приема новогодних елок на базе предприятий коммунального объединения "Киевзеленстрой". Принести елку на утилизацию можно до 31 января.

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