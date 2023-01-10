Не дождалась "освободителей": в "Краковце" задержали коллаборантку, которая пыталась бежать в Польшу

Колаборантка призвала в соцсетях поддерживать нападение России на Украину, а сама пыталась сбежать за границу.

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" задержали коллаборантку, которая поддерживала вторжение РФ и войну в Украине, но пыталась сбежать за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"С началом полномасштабного вторжения женщина поддерживала агрессию России против Украины. Однако, не дождавшись прихода "освободителей" и осознав успехи украинских военных на фронте, решила уехать в Польшу", — говорится в сообщении.

43-летняя уроженка Никополя Днепропетровской области ехала рейсовым автобусом через пункт пропуска "Краковец". Во время проверки страниц в соцсетях оперативные сотрудники обнаружили ряд сообщений, свидетельствующих о ее пророссийских взглядах и поддержке вооруженной агрессии России. "В частности, женщина активно распространяла призывы в поддержку руководства России и военных, которые "освобождают мерное насилие от нацистов", — отмечают пограничники.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу и сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

Галицкий районный суд Львова отправил ее под стражу.

Коллаборанты в Украине

В Украине с начала полномасштабного вторжения СБУ задержала более 700 коллаборантов.

Около полутысячи семей коллаборантов сбежали в аннексированный Крым из Херсонской и Запорожской областей.

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