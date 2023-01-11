У Львові можна здати новорічні ялинки на переробку: адреси пунктів

Дерева можна також самостійно привезти на станцію компостування.

У Львові розпочнуть роботу сім централізованих пунктів збирання ялинок. Після завершення різдвяних свят дерева можна здати на утилізацію.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

Приносити ялинки до місць збирання необхідно 21-22 січня, 25 січня, та 28-29 січня 2023-го. До слова, у ці ж визначені дні львів'яни можуть залишати ялинки біля своїх сміттєвих контейнерів.

Залишити дерева можна буде біля контейнерних майданчиків за адресами:

просп. Чорновола, 1 (біля контейнерних майданчиків)

вул. Замарстинівська, 167а;

вул. Володимира Великого, 14а (вхід до Кіноцентру, що у парку "Горіховий Гай");

вул. Виговського, 34 (біля Залізничної районної адміністрації);

вул. Шафарика, 15 (вхід до лісопарку "Погулянка");

просп. Чорновола, 45 (на площі поруч із шиномонтажем "Шипшина");

вул. Хоткевича – вхід в парк Святого Івана Павла II Папи Римського, поблизу церкви Різдва Пресвятої Богородиці.

Мешканці міста можуть принесли ялинки до пунків або самостійно привезти хвойні на станцію компостування. Вони працюють від понеділка до п’ятниці - від 8:00 до 17:00 за адресами:

вул. Пластова, 13;

ЛКП "Зелений Львів", вул. Замарстинівська, 167а.

Нагадаємо, у Києві від 4 січня запрацювали 15 пунктів прийому новорічних ялинок на базі підприємств комунального об'єднання "Київзеленбуд". Принести ялинку на утилізацію можна до 31 січня.

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