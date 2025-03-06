Во Львове девушка ножом искромсала своего парня — более 60 ударов ножом

Во Львове будут судить 18-летнюю девушку за убийство с особой жестокостью. Во время спора львовянка 65 раз ударила своего 27-летнего парня кухонным ножом.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Следователи установили, что между парнем и девушкой продолжался конфликт. Во время последнего спора подозреваемая, воспользовавшись тем, что мужчина был нетрезв, убила его кухонным ножом.

По данным экспертизы, в общей сложности мужчина получил 65 колото-резаных ран. В результате многочисленных повреждений головы, шеи, туловища и грудной клетки он скончался на месте. Совершив убийство, подозреваемая сбежала, но вскоре ее задержали правоохранители.

Прокуроры направили обвинительный акт в отношении 18-летней львовянки в суд. За умышленное убийство девушке грозит от десяти до пятнадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 19-летний парень забил насмерть 3-летнего мальчика, его нервировал плач ребенка. Больше об ужасном убийстве читайте в новости.

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