Устроил ДТП и выпил прямо на месте: во Львове водитель Volkswagen шокировал патрульных

Водитель отказался пройти проверку на содержание алкоголя в крови и решил продлить выпивать.

На улице Джорджа Вашингтона во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 53-летнего водителя Volkswagen Golf. Он не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль той же марки.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

Во время общения с водителем патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался пройти проверку на содержание алкоголя в крови и решил продолжить выпивать, достав бутылку с алкоголем.

Полиция составила протокол за нарушение ПДД, что повлекло за собой ДТП, а также за употребление алкоголя после аварии. Водитель вынесен постановление за отсутствие документов и нарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 130 и ст. 124 КУоАП.

"Напомним, что после ДТП водитель не имеет права употреблять алкоголь до проведения всех необходимых проверок, ведь за это предусмотрена ответственность!", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП.

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