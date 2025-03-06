У Львові дівчина ножем покремсала свого хлопця - понад 60 ударів ножем

У Львові судитимуть 18-річну дівчину за вбивство з особливою жорстокістю. Під час суперечки львів'янка 65 разів вдарила свого 27-річного хлопця кухонним ножем.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що між хлопцем і дівчиною тривав конфлікт. Під час останньої суперечки підозрювана, скориставшись тим, що чоловік був нетверезим, вбила його кухонним ножем.

За даними експертизи, загалом чоловік отримав 65 колото-різаних ран. Внаслідок численних ушкоджень голови, шиї, тулуба та грудної клітки він помер на місці. Скоївши вбивство, підозрювана втекла, втім невдовзі її затримали правоохоронці.

Прокурори скерували обвинувальний акт щодо 18-річної львів’янки до суду. За умисне вбивство дівчині загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області 19-річний хлопець забив до смерті 3-річного хлопчика, його нервував плач дитини. Більше про жахливе вбивство читайте у новині.

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