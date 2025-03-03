Спецслужбы России готовили во Львове серию терактов: подробности от СБУ (фото)

Киберспециалисты Службы безопасности Украины по горячим следам задержали агента российских спецслужб, пытавшегося совершить серию терактов во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Российская спецслужба планировала совершить кровавый теракт с большим количеством жертв, а также ликвидировать своего агента как лишнего свидетеля. Среди целей россиян были здания ТЦК и СП, а также Главный вокзал Львова.

По данным следствия, злоумышленник пытался использовать заранее заготовленную взрывчатку, которую должны были активировать дистанционно.

СБУ заблаговременно разоблачила этот замысел и поймала исполнителя с поличным, когда тот заложил взрывчатку возле железнодорожного вокзала. Злоумышленником оказался 23-летний житель Киевской области, который за 1000 дол. согласился работать на врага.

Следствие выяснило, что самодельная бомба была изготовлена из взрывчатого вещества аммонал, других химических соединений и начинена металлическими предметами для большего поражения людей.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях войны. Ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время устанавливаются другие соучастники организации этого преступления. Проверяются факты причастности подозреваемого к совершению других терактов и диверсий на территории Украины, в частности, на объектах железной дороги.

СБУ предотвратила серию терактов во Львове/Фото: СБУ

СБУ предотвратила серию терактов во Львове/Фото: СБУ

Напомним, ранее СБУ и полиция помешали агентам ФСБ России организовать серию терактов в ТЦК и правоохранительных органах Киевской области.