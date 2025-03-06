Жуткое столкновение грузовика и автобуса во Львовской области: есть погибший и пострадавшие (фото)

В среду, 5 марта, на Львовщине произошло смертельное ДТП. Известно об одном погибшем и 16 травмированных.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

По предварительным данным, столкнулись автобус "Эталон" под управлением 62-летнего жителя Стрыйского района и грузовик DAF, которым управлял 54-летний житель Херсона. Водитель автобуса погиб на месте.

"От полученных в результате ДТП травм водитель автобуса погиб на месте происшествия. Водитель грузовика и 15 пассажиров автобуса: девочки в возрасте 1, 7, 10, и 17 лет, десять женщин в возрасте от 19 до 64 лет, а также 37-летний мужчина — все жители Стрыйского района — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

ДТП во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

ДТП во Львовской области / Фото: Полиция Львовской области

Напомним, недавно на Львовщине произошло столкновение грузовика и легковушки, в результате чего погиб 36-летний мужчина, а два человека получили травмы.

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