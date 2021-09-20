Вблизи центра Львова вспыхнула поликлиника фото

Пожар ликвидировали спасатели.
Во Львове, на ул. Генерала Чупрынки, 61, в понедельник, 20 сентября произошел пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Возгорание возникло в 11:53 в цокольном помещении поликлиники. На месте происшествия работали спасатели. Они установили, что горел электрический распределительный щиток. Пожар удалось оперативно ликвидировать о 12:20.
Огонь уничтожил электрощиток. Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, в центре Львова посреди тротуара из-за утечки газа вспыхнуло пламя.