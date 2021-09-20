Вблизи центра Львова вспыхнула поликлиника фото

Пожар ликвидировали спасатели.

Во Львове, на ул. Генерала Чупрынки, 61, в понедельник, 20 сентября произошел пожар.

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Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.

Возгорание возникло в 11:53 в цокольном помещении поликлиники. На месте происшествия работали спасатели. Они установили, что горел электрический распределительный щиток. Пожар удалось оперативно ликвидировать о 12:20.

Огонь уничтожил электрощиток. Во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

ГСЧС во Львовской области

Напомним, в центре Львова посреди тротуара из-за утечки газа вспыхнуло пламя.

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