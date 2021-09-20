Под Львовом легковой автомобиль вылетел на встречную и протаранил бус: погибла 37-летняя женщина (фото, видео)

Под Львовом легковой автомобиль вылетел на встречную и протаранил бус: погибла 37-летняя женщина (фото, видео)

Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

В с. Зубра, вблизи Львова, в воскресенье, 19 сентября, произошла смертельная ДТП.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

ДТП произошло в 16:15 на трассе Киев-Чоп. Известно, что водитель автомобиля Mazda 3 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

В ДТП погибла 37-летняя пассажирка легкового автомобиля, жительница Львова. 38-летнего водителя Mazda с Закарпатской области и 43-летнего водителя буса из г. Винники, что под Львовом, с травмами госпитализировали.

В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе посреди дороги погиб 18-летний парень.

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