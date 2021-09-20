"Парнип одглядывают за девушками": на Львовщине ученики вынуждены ходить в школьные туалеты без дверей

"Парнип одглядывают за девушками": на Львовщине ученики вынуждены ходить в школьные туалеты без дверей

В некоторых школах Червонограда часть туалетов — без дверей.

Родители учеников Червоноградских школ жалуются на туалеты без дверей в учебных заведениях. По их словам, дети стесняются туда ходить, к тому же парни там подглядывают за девушками, а старшие снимают на камеру младших.

Как рассказали "Суспильному" матери учениц, из-за такой ситуации, их дочери отказались ходить в школьный туалет.

"Другие фотографируют, они выкладывают в YouTube, Facebook, кругом. Это вообще. Я считаю, что туалеты должны закрываться", — рассказывает мама ученицы Наталья Самчук.

Суспільне

Как объясняет директор Червоноградской школы №4 Оксана Паламар, туалеты без дверей еще недавно были разрешены санитарными нормами.

"У нас туалеты чистые. Дети имеют комфортные условия, ведь мы всегда придерживаемся всех гигиенических требований. Чтобы прицепить двери, нам надо полностью переделывать все кабинки", — говорит Оксана Паламар.

В то же время в другой школе Червонограда сделали двери в детских туалетах. В этом руководству учебного заведения помогли спонсоры и их школы.

"Это обычная плита. Учитель труда порезал ее вместе с работником по обслуживанию. Уже смонтировали, рельсы тоже сделали", - рассказал директор Червоноградскй школы №8 Петр Красуляк.

В свою очередь в городском совете жалуются, что не хватает денег, чтобы переоборудовать все туалеты в школах.

"Капитальный ремонт спаренного туалета стоит сейчас в 300 тысяч гривен. Это все надо сбить, снять и заново установить. У меня денег нет и требовать от родителей денег не имею права. Спонсоры сейчас не очень щедры. Где-то немножко что-то пытаются сделать своими силами. Как выделят деньги, мы сможем делать", - сказал руководитель Червоноградского отдела образования Игорь Гомонко.

Между тем, многие дети во время пребывания в школе вообще не посещают туалеты, а ждут и с нетерпением бегут домой, ведь туалет — это зона личной безопасности и комфорта, говорит детская психиатриня Наталья Железцов. А фото видеосъемка в этих местах это травля.

Всего в Червонограде 11 школ. В областном департаменте образования и науки говорят, что надеются на то, что директора школ ответственно отнесутся к установке дверей в туалетах, но заставить их это сделать они не могут. В то же время в школьных бюджетах денег на это нет.

Напомним, в Украине 362 школы до сих пор не имеют туалетов в помещении.

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