Мать хочет, чтобы сын жил полноценной жизнью: подозреваемого в убийстве 19-летней студентки во Львове перевели из СИЗО

Парня уже перевели из СИЗО в психиатрическую больницу.

Подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Дарьи Косенок, которую нашли мертвой в арендованной квартире во Львове, выпустили из СИЗО и перевели во Львовскую областную психиатрическую больницу. Парня могут признать невменяемым.

Об этом сообщает zaxid.net.

Родители убитой студентки рассказали, что экспертиза показала у подозреваемого в убийстве психическое заболевание и теперь парень может избежать тюрьмы. Однако они не верят, что он болен. Мать Дарьи Анна Косенок рассказала, что подозреваемый и жертва долго встречались и она не замечала у него признаков болезни. Отец девушки Андрей Косенок отметил, что парень ему никогда не нравился, поскольку нигде официально не работал, однако жил богатой жизнью — арендовал дорогие автомобили и дома. По его данным, парень был программистом.

Пара встречалась год, однако впоследствии парень начал проявлять агрессию и девушка решила прекратить такие отношения. Анна Косенок добавляет, что после этого парень начал преследовать ее дочь: он угрожал, что совершит самоубийство, а потому ее дочь и согласилась в тот трагический день встретиться с парнем. После убийства он бежал и скрывался, однако полиция его задержала. Сначала молодого человека отправили в СИЗО, однако впоследствии провели судебно-медицинскую экспертизу во Львовской психиатрической больнице и обнаружили у него психическое заболевание, после чего изменили меру пресечения, отправив на лечение.

Однако родители девушки не соглашаются с тем, что парень болен и требуют провести независимую экспертизу в Киеве или Днепре.

"Он "косит" под больного. Они пишут, что у него какие-то психические расстройства, но это все бред", — сказал Андрей Косенок.

Мать покойной добавляет, что подозреваемый был адекватным человеком и также не верит, что болезнь у него проявилась только сейчас.

"Есть много вопросов к львовской экспертизе, выводы очень обтекаемые. Сейчас он болен, а ответить, был ли он болен тогда, они не могут. Раз не могут, пусть еще раз проводят экспертизу", — говорит Анна Косенок.

Родители девушки добавляют, что на их взгляд, парень хорошо спланировал преступление, что и свидетельствует о его вменяемости.

Мать подозреваемого же отмечает, что ее сын действительно болен, а ее вина в том, что она вовремя не заметила болезни.

"То, что он с Дашей поссорился и они разошлись, я понимала, что он очень тяжело это переживал — он сильно похудел, ходил очень грустный, подавленный. Это было за несколько месяцев до того, как это все произошло. Понимаю, что это моя большая вина как мамы, мне нужно было как-то с ним обсуждать эту тему", — говорит мать подозреваемого Анна Литвинчук.

Женщина утверждает, что она хочет, чтобы ее сына вылечили и он продолжил полноценную жизнь, помогая родственникам убитой девушки. Также она общалась с родственниками убитой и просила у них прощения за сына.

"Я бы очень хотела, чтобы он продолжал полноценную жизнь и помогал Дашиным родственникам", — говорит мать подозреваемого.

Известно, что подозреваемому в убийстве 19-летней Дарьи Косенок грозит до 15 лет лишения свободы. Однако, если парня признают невменяемым, его отправят на принудительное лечение.

Напомним, мертвую 19-летнюю студентку из Днепропетровской области Дарью Косенок, с множественными ранами нашли вечером 30 марта в съемной квартире во Львове. Нашла тело и вызвала полицию владелица квартиры на улице Лычаковской.

Главным подозреваемым является ее 19-летний парень с Житомирщины, его задержали в Схиднице. В полиции говорят, что молодой человек признался в содеянном и даже объяснил причину убийства.

Новости Украины: 19-летнюю студентку львовского университета нашли мертвой в арендованной квартире

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