В центре Львова посреди тротуара из-за утечки газа вспыхнуло пламя: фото и видео

В центре Львова посреди тротуара из-за утечки газа вспыхнуло пламя: фото и видео

Накануне перед домом образовалась яма, также там было слышно запах газа.

В центре Львова на улице Дудаева в понедельник, 20 сентября, из-за утечки газа вспыхнул огонь. Из-за этого движение по улице ограничено.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Утечка газа произошла на улице Дудаева, перед домом №7. На месте происшествия работает газовая служба и представители коммунальных служб. Правоохранители перекрыли движение транспорта по этому участку дороги.

www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич в социальных сетях сообщил, что накануне перед домом образовалась яма, также там было слышно запах газа.

"Сегодня, якобы из-за высоковольтного кабеля и искру, оно загорелось. Сейчас со слов людей, службы планируют все погасить и заварить", — сообщил Игорь Зинкевич.

По предварительным данным, пострадавших из-за инцидента нет.

Напомним, мужчина, чтобы насолить жене, поджег квартиру и сам притаился на балконе.

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