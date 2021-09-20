В центре Львова посреди тротуара из-за утечки газа вспыхнуло пламя: фото и видео

Накануне перед домом образовалась яма, также там было слышно запах газа.
В центре Львова на улице Дудаева в понедельник, 20 сентября, из-за утечки газа вспыхнул огонь. Из-за этого движение по улице ограничено.
Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Утечка газа произошла на улице Дудаева, перед домом №7. На месте происшествия работает газовая служба и представители коммунальных служб. Правоохранители перекрыли движение транспорта по этому участку дороги.
Депутат Львовского городского совета, активист Игорь Зинкевич в социальных сетях сообщил, что накануне перед домом образовалась яма, также там было слышно запах газа.
"Сегодня, якобы из-за высоковольтного кабеля и искру, оно загорелось. Сейчас со слов людей, службы планируют все погасить и заварить", — сообщил Игорь Зинкевич.
По предварительным данным, пострадавших из-за инцидента нет.
Напомним, мужчина, чтобы насолить жене, поджег квартиру и сам притаился на балконе.