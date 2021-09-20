Поблизу центру Львова спалахнула поліклініка: фото

Пожежу ліквідували рятувальники.

У Львові на вул. Генерала Чупринки, 61 у понеділок, 20 вересня, сталась пожежа.

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Про це повідомили в ДСНС у Львівській області.

Займання виникло об 11:53 в цокольному приміщенні поліклініки. На місці події працювали рятувальники. Вони встановили, що горів електричний розподільний щиток. Пожежу вдалось оперативно ліквідувати об 12:20.

Вогонь знищив електрощиток. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини займання встановлюються.

ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, у центрі Львова посеред тротуару через витік газу спалахнуло полум'я.

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