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Поблизу центру Львова спалахнула поліклініка: фото

Поблизу центру Львова спалахнула поліклініка: фото

Пожежу ліквідували рятувальники.

У Львові на вул. Генерала Чупринки, 61 у понеділок, 20 вересня, сталась пожежа

Про це повідомили в ДСНС у Львівській області. 

Займання виникло об 11:53  в цокольному приміщенні поліклініки. На місці події працювали рятувальники. Вони встановили, що горів електричний розподільний щиток. Пожежу вдалось оперативно ліквідувати об 12:20. 

Вогонь знищив електрощиток. Під час пожежі ніхто не постраждав. Причини займання встановлюються. 

© ДСНС України у Львівській області
ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, у центрі Львова посеред тротуару через витік газу спалахнуло полум'я

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