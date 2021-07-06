В озере во Львове утонул мужчина

В озере во Львове утонул мужчина

Тело львовянина обнаружили в техническом водоеме, где нельзя купаться.

В понедельник, 5 июля, во Львове в озере на ул. Владимира Великого 2А, утонул мужчина. О теле 69-летнего покойного львовянина в техническом водоеме спасатели узнали в 18:50.

Об этом сегодня, 6 июля, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"В 21:15 ч. силами маневренной группы Центральной спасательно-водолазной службы Львовской области было найдено и извлечено на берег тело жителя г. Львова 1952 года рождения", — говорится в сообщении.

Обстоятельства его смерти устанавливают правоохранители.

Напомним, в селе Бордуляки Золочевского района Львовской области 18 июня в реке Стырь утонул 33-летний мужчина.

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