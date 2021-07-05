Хотел прыгнуть с башни на стадионе: 20-летний парень из Львовской области пытался совершить самоубийство (фото)

Полицейский отговорил парня от суицида.

На Львовщине 20-летний житель Дрогобыча пытался совершить самоубийство. Парень в субботу, 3 июля, вылез на осветительную башню спортивного стадиона, откуда хотел прыгнуть вниз.

Как рассказали сегодня, 5 июля, в пресс-службе полиции Львовской области, об инциденте правоохранители узнали около 9:00.

"По указанному адресу немедленно выехали: группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Дрогобычского районного отдела полиции. Правоохранители установили личность парня на башне — 20-летнего жителя города, и вступили с ним в переговоры", — рассказали в полиции.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Во время продолжительной беседы оперативник криминальной полиции убедил парня отказаться от намерения покончить с собой и помог ему спуститься вниз.

Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Сейчас парнем занимаются медики.

Напомним, в Черниговской области спасли 17-летнего самоубийцу, который хотел выпрыгнуть с 9 этажа из-за проблем в личной жизни.

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