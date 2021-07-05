Во Львове на мемориале Героям Небесной Сотни громко отпраздновали день рождения: в полиции отреагировали

Во Львове на мемориале Героям Небесной Сотни громко отпраздновали день рождения: в полиции отреагировали

В полиции открыли производство из-за осквернения памятника.

В полиции открыли уголовное производство из-за шумного празднование дня рождения во Львове на мемориале Героям Небесной Сотни.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, молодые девушки праздновали 18-летие своей подруги на мемориале Героям Небесной Сотни. При этом они громко слушали музыку и зажигали фейерверки.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.297 (осквернение памятника) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, во Львове несколько девушек отпраздновали 18-летие своей подруги на мемориале Героям Небесной Сотни.

Новости Украины: во Львове девушки отпраздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни

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