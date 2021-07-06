Коронавирус во Львове и области 6 июля: сколько людей заболело

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 19 человек.
Коронавирус во Львове и области сегодня, 6 июля, продолжает демонстрировать низкие темпы распространения. Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 137 569 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 811 ПЦР-тестов, из которых 19 — положительные результаты. Среди них — 9 жителей Львова", — рассказали в горсовете.
В общем, 133 155 человек уже выздоровели, 3661 инфицированный умер.
Напомним, 5 июля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 705 ПЦР-тестов, из которых 6 — положительные результаты (все жители Львова).