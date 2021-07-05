Не реагировал на медиков: во Львове двое подростков напились алкоголя и попали в больницу с отравлением

Не реагировал на медиков: во Львове двое подростков напились алкоголя и попали в больницу с отравлением

Парня и девушку госпитализировала скорая.

Во Львовской области двое несовершеннолетних попали в городскую детскую больницу с алкогольным отравлением. Два случая произошли в субботу и воскресенье, 3-4 июля.

Скорая госпитализировала 16-летнего львовянина, которого подобрала на улице. На приезд медиков пьяный парень не реагировал. Как сообщает ZAXID.NET со ссылкой на заместителя главного врача больницы Романа Герегу, уже в медучреждении юноша пришел в себя и начал агрессивно себя вести. Он срывал катетер; разбрасывал все вокруг; и бросался на медперсонал с кулаками.

Также в медучреждение попала 17-летняя девушка, которая во время дня рождения смешала разные алкогольные напитки. От этого ей стало плохо, поэтому на помощь приехала скорая, которая ее госпитализировала.

Вскоре из больницы девушку забрали родители.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области 17-летний парень после празднования выпускного в школе оказался в больнице. Подростка госпитализировали с алкогольным отравлением.

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