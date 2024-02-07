В направлении Львова летит ракета – ОВА

Эта ракета сначала летела в направлении Польши. На ее перехват были подняты польские истребители F-16.

В направлении Львова зафиксировано движение российской ракеты.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

"Ракета, которая летела в сторону границы с Польшей, изменила курс и двигается в направлении областного центра. Позаботьтесь о себе и родных", — призвал Козицкий.

Также читайте В Харькове есть "прилеты": детали от ОВА

Он добавил, что крылатые ракеты маневрируют между Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями.

Мониторинговые каналы сообщили, что ракета во Львовской области летела в направлении Польши. На расстоянии 20 км от границы она развернулась на 180 градусов. На перехват ракеты вылетели три польских истребителя F-16.

Напомним, ранее взрывы прогремели в Киеве, а власти сообщили о работе ПВО.

Читайте также: