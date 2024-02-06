Суд наказал работника ТЦК во Львовской области: что он натворил

Турковский райсуд Львовщины признал работника Самборского районного ТЦК Сергея Г. виновными в незаконном копировании информации из закрытых баз данных. За это работник военкомата оштрафован на 170 грн.

Об этом сообщает издание Zaxid.net со ссылкой на постановление суда, вынесенное в конце января.

Как отмечено в судебном постановлении, оператор отделения учета мобилизационной работы второго отдела Самборского районного ТЦК и СП Сергей Г. незаконно копировал информацию с ограниченным доступом.

Незаконное копирование данных обнаружили работники СБУ и составили в отношении работника ТЦК протокол об админправонарушении.

Судья признал работника ТЦК виновным в админправонарушении, назначив 170 грн штрафа. Сергей Г. также должен заплатить 605 грн судебного сбора. Он имеет возможность оспорить постановление суда.

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Издание обратило внимание, что это уже четвертый работник Самборского ТЦК, привлекаемый к ответственности за копирование закрытой информации. Ранее суд рассмотрел дело еще в отношении трех работников.

Напомним, в одном из отделов Самборского районного ТЦК незаконно удерживали и пытали двух мужчин.

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