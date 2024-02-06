Прекратить травлю Фарион: Львовский облсовет поддержал обращение со второй попытки

Однопартийцы Ирины Фарион из ВО "Свобода" призвали не допустить, чтобы в украинском государстве наказывали украинцев за украинский язык.

Депутаты Львовского облсовета на заседании во вторник, 6 февраля, со второй попытки приняли обращение к руководству государства в поддержку языковеда Ирины Фарион, которую ранее уволили из Львовской политехники из-за скандального высказывания о военных. За проголосовали 55 депутатов.

Об этом стало известно с заседания Львовского облсовета.

В предыдущий раз для поддержки не хватило 10 голосов.

Однопартийцы Ирины Фарион из ВО "Свобода" обратились в Верховную Раду и Кабмин по поводу недопустимости преследования защитников украинского языка.

"История позорной травли языковеда, профессора Ирины Фарион – поразительный пример репрессий против тех, кто решительно отстаивает государственный статус украинского языка и национальное развитие Украины", – говорится в обращении.

Кроме того, депутаты призвали принять действенные меры для утверждения и развития государственного языка" и призвали не допустить, чтобы в Украинском государстве наказывали украинцев за украинский язык.

Скандальное освобождение Фарион – что известно

Напомним, бывшую нардепку и языковед Ирину Фарион освободили от должности преподавательницы кафедры украинского языка Национального университета "Львовская политехника".

В ответ Фарион подала иск в суд против Национального университета "Львовская политехника" из-за увольнения.

Также она высказалась о жесткой украинизации и новом вызове для языка.

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