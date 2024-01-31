Мобилизация во Львовской области: работники ТЦК будут носить бодикамеры

Как пояснили в центре комплектования, записи с бодикамерами нужны, чтобы объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Во Львовском областном ТЦК и СП анонсировали, что привлеченные к проведению мобилизации в области военные будут использовать бодикамеры.

Об этом проинформировала Служба по связям с общественностью Львовского областного ТЦК и СП.

В заявлении указано, что теперь военнослужащие ВСУ, выполняющие задачи Генштаба по мобилизации населения Львовщины, во время ежедневных патрулирований и проведения оповещения граждан будут использовать бодикамеры.

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В ТЦК также обратились к гражданам, которые почти за два года полномасштабной войны до сих пор не встали на военный учет, "оправдывая свою безответственность повторением сообщений и тезисов, которые активно распространяются враждескими ИПСО и направлены на срыв мобилизационных мер".

"Имейте в виду, что во время патрулирований видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее событие и объективно разбираться в конфликтных ситуациях", — подчеркнули в учреждении.

К слову, в обновленном законопроекте о мобилизации предлагается обязать полицию проводить уведомления военнообязанных, а также задерживать и доставлять в ТЦК.

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