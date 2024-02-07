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У напрямку Львова летить ракета – ОВА

У напрямку Львова летить ракета – ОВА

Ракета / Фото: Associated Press

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У напрямку Львова зафіксований рух російської ракети.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

"Ракета, яка летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається у напрямку обласного центру. Подбайте про себе та рідних", – закликав Козицький.

Він додав, що крилаті ракети маневрують між Львівською, Тернопільською та Івано-Франківською областями.

Моніторингові канали повідомили, що ракета на Львівщині летіла в напрямку Польщі. На відстані 20 км до кордону вона розвернулась на 180 градусів. На перехоплення ракети вилетіли три польських винищувачі F-16.

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