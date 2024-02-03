Умоляла остановиться: на Львовщине муж убил жену и пошел спать

Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, убившему свою жену. Следующие 7 лет он проведет в тюрьме.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

Прокуроры в суде доказали, что в октябре 2023 года в одном из сел Червоноградского района местный житель забил насмерть свою 32-летнюю жену.

"Поздно вечером подвыпивший мужчина вернулся домой. Во время очередного конфликта с женщиной, он начал бить кулаками ее по голове, после чего она упала на пол. Игнорируя все просьбы жены прекратить избиение, обвиняемый продолжил наносить удары руками и ногами по телу женщины. После избиения. мужчина ушел спать", — сообщили детали в ведомстве.

На следующий день женщину пришла навестить ее сестра, вызвавшая "скорую". Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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