В Дублянах обломки "шахеда" попали в общежитие: загорелась крыша

В ночь на 1 января 2024 года враг беспилотниками атаковал Львовщину.

Зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах.

"Горит крыша общежития. На месте работают пожарные", — заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Больше информации – впоследствии", — позже добавил он.

"Также зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах. Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. О пострадавших пока неизвестно", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Также читайте Во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича: вспыхнул пожар

Позже пожар был потушен. "По Дублянам: пожар в университете ликвидирован. Без жертв", – отметил Садовый.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Львовщине работает ПВО.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.

Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.