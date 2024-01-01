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В Дублянах обломки "шахеда" попали в общежитие: загорелась крыша

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В Дублянах обломки "шахеда" попали в общежитие: загорелась крыша

На месте происшествия работают представители ГСЧС / Фото: pixabay.com

Враг продолжает наносить ущерб украинским городам.

В ночь на 1 января 2024 года враг беспилотниками атаковал Львовщину.

Зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах.

"Горит крыша общежития. На месте работают пожарные", — заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Больше информации – впоследствии", — позже добавил он. 

"Также зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах. Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. О пострадавших пока неизвестно", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Позже пожар был потушен. "По Дублянам: пожар в университете ликвидирован. Без жертв", – отметил Садовый.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Львовщине работает ПВО.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.

Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

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Дата публикации
Просмотры
991
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