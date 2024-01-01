В Дублянах обломки "шахеда" попали в общежитие: загорелась крыша

Враг продолжает наносить ущерб украинским городам.
В ночь на 1 января 2024 года враг беспилотниками атаковал Львовщину.
Зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах.
"Горит крыша общежития. На месте работают пожарные", — заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
"Отбой воздушной тревоги во Львовской области. Больше информации – впоследствии", — позже добавил он.
"Также зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах. Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. О пострадавших пока неизвестно", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.
Позже пожар был потушен. "По Дублянам: пожар в университете ликвидирован. Без жертв", – отметил Садовый.
Напомним, что ранее сообщалось, что на Львовщине работает ПВО.
Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.
Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.
Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.
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