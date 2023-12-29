Во Львове 5-летний ребенок впал в кому после операции по удалению зубов: подробности трагедии

Родители обвиняют стоматологическую клинику и уже подали заявление в полицию.

Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после операции по удалению молочных зубов. Впоследствии медики констатировали смерть мозга. Родители мальчика, бандурист Виктор Пашник и его супруга Марианна Вахняк обвиняют стоматологическую клинику, а полиция возбудила уголовное дело.

О трагедии супруги сообщили в соцсетях.

“21 сутки наш невероятный сынишка в коме. Ему констатирована смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов… Наша с женой жизнь разделилась на до и после того злосчастного дня, 8 декабря, когда жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику ООО “ОРИ ГРУПП” (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зуба. зубчики”, — говорится в сообщении Виктора.

Виктор Пашник рассказал, что его сын Велес пережил клиническую смерть во время общего наркоза. Впоследствии у ребенка констатировали смерть мозга.

Супруги обвиняют в этом стоматологическую клинику. 17 декабря родители обратились в полицию Железнодорожного района Львова с соответствующим заявлением.

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“17 декабря следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – “Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником”. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначены экспертизы», — сообщила УП. Жизнь” представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Что произошло?

По словам Виктора Пашника, 8 декабря работники стоматологического центра предложили провести оперативное вмешательство по удалению молочных зубов его сыну под общей анестезией.

"Все с самого начала было не так, сын очень плакал, не хотел одеть наркозную маску… Через некоторое время после начала операции, жена услышала суету в операционной, туда начали совпадать медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи", — пишет Виктор.

Марианне Вахняк сообщили, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, которое врачам удалось запустить. Добавили, что ребенка переводят в реанимационное отделение Больницы святого Николая.

“Уже от врача отделения анестезиологии и интенсивной терапии ОП “Больница святого Николая” мы узнали, что ситуация критическая и что сын находится в тяжелом состоянии. Врачи сообщили, что во время стоматологической операции у нашего сына была клиническая смерть и врачи слишком долго проводили реанимационные мероприятия, что привело к тяжелому состоянию ребенка», — говорит Виктор.

По словам медиков, мозг ребенка мертв. Сейчас его жизнь поддерживается с помощью аппаратов.

Родители мальчика призывают органы власти не оставаться безучастными к трагедии.

“Медицинский директор ООО “ОРИ ГРУПП”, оправдывая врачей, говорил, какие же они все вовремя сделавшие молодцы реанимировали. Но ведь это неправда, потому что если бы все было правильно и вовремя, разве наш сын был бы сейчас на грани жизни и смерти, разве врачи констатировали смерть мозга?”, — заявляют родители Велеса.

“ВП. Жизнь связалась со стоматологической клиникой, но там отказались от комментариев.

Смерть мозга – это состояние, при котором происходит неотвратимая гибель головного мозга, но функционирование сердца, кровообращение и дыхание искусственно поддерживаются с помощью реанимационных мероприятий. Когда человека отключают от аппаратов, его юридически признают мертвым.

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