Во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича: вспыхнул пожар

Враг нанес удар по Белогорще — местности во Львове.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Белогорск. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС", — говорится в сообщении.

"На Белогорще предварительно без пострадавших. Пожар продолжают тушить. Только во Львове снова было громко. Оставайтесь в укрытиях. Опасность еще высока", — добавил позже Максим Козицкий.

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"Во Львове - взрывы! Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой". - добавил позже мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Львовщине работает ПВО.

Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.

Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

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