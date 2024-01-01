Во Львове обломки дрона попали в музей Шухевича: вспыхнул пожар

Враг продолжает атаковать украинские города.
Враг нанес удар по Белогорще — местности во Львове.
Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Белогорск. Пожар в музее Шухевича. Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС", — говорится в сообщении.
"На Белогорще предварительно без пострадавших. Пожар продолжают тушить. Только во Львове снова было громко. Оставайтесь в укрытиях. Опасность еще высока", — добавил позже Максим Козицкий.
"Во Львове - взрывы! Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой". - добавил позже мэр Львова Андрей Садовый.
Напомним, что ранее сообщалось, что на Львовщине работает ПВО.
Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.
Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.
Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.
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