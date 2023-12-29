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Россияне попали ракетами в объект инфраструктуры во Львовской области: подробности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2448
Время на прочтение
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Россияне попали ракетами в объект инфраструктуры во Львовской области: подробности

Спасатели. / Фото: Associated Press

Прошло без пострадавших.

Утром 29 декабря российская армия атаковала ракетами Львовскую область. В Дрогобычском районе произошло попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщили пресс-служба Дрогобычской районной военной администрации.

"Жители Дрогобыччины, к сожалению, в результате утренних вражеских обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов нашего района", — заявил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.

По его словам, на месте работают все профильные службы. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Напомним, с утра во время воздушной тревоги во Львове произошли мощные взрывы. Местные власти сообщили, что   произошло попадание в жилой дом. Также в одном из лицеев города начался пожар. Один человек погиб.

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Дата публикации
Просмотры
2448
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