Во Львовской области работает ПВО: находитесь в укрытиях

Идет тревожная новогодняя ночь для украинцев.
Вражеские дроны добрались до Львовщины.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
"Во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, которые сбивают вражеские «шахеды». Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте! Не будьте помощниками оккупантов", — заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Местные жители сообщают о звуках взрывов. Информация уточняется и проверяется.
Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.
Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.
Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.
Читайте также: