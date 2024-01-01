Во Львовской области работает ПВО: находитесь в укрытиях

Вражеские дроны добрались до Львовщины.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

"Во Львовской области работают ПВО и мобильные огневые группы, которые сбивают вражеские «шахеды». Ничего не снимайте и нигде не выкладывайте! Не будьте помощниками оккупантов", — заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Местные жители сообщают о звуках взрывов. Информация уточняется и проверяется.

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Не пренебрегайте личной безопасностью. Находитесь в укрытиях.

Также в Одессе ранее локализовали пожары, вспыхнувшие в результате вражеской атаки.

Напомним, что ранее в Николаеве произошли прилеты.

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