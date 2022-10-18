Показывал детям половые органы: на территории школы во Львове задержали 60-летнего извращенца (фото)

Во Львове задержали 60-летнего мужчину за развратные действия, которые он совершал перед окнами школы. Свидетелями инцидента стали дети.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"На днях, около 11 часов, на служебный планшет экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Лычаковской неизвестный мужчина перед окнами школы обнажает интимные части своего тела. Свидетелями этих действий стали дети", — говорится в сообщении.

Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия и обследовали территорию учебного заведения. На заднем дворе школы патрульные обнаружили похожего 60-летнего мужчину, после чего его задержали.

Другой случай произошел на улице Ивана Франко. Небезразличная гражданка сообщила, что неизвестный обнаженный мужчина на балконе занимается непристойными вещами на глазах у прохожих, среди которых есть и дети. Инцидент произошел напротив остановки общественного транспорта.

"Патрульные быстро отреагировали. Дверь им открыл 43-летний мужчина. Львовянин признался в своих действиях. В обоих случаях мужчинам угрожает ответственность за совершение хулиганских действий", — говорится в сообщении.

Развращение детей в Украине

В Киеве на скамье подсудимых оказался мужчина, который переоделся в женщину, пробрался в школьную уборную и совершил развратные действия в отношении ребенка.

Еще одного 55-летнего мужчину, жителя Ивано-Франковска, будут судить за развращение 4-летней дочери, которую он еще и снимал в порнографии.

Также под Киевом задержали мужчину, который развращал шестилетнюю девочку. 37-летний извращенец обнаженным лег в постель к малолетнему ребенку и пытался совершать развратные действия.

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