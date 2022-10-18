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McDonald's возобновил работу 4 ресторанов во Львове: где открылись заведения

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McDonald's возобновил работу 4 ресторанов во Львове: где открылись заведения

Фото: pixabay.com

Сеть McDonald's постепенно возобновляет работу своих заведений в городах Украины.

Во вторник, 18 октября, стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла четыре заведения во Львове.

Информация об открытии появилась на сайте сети.

Так, во Львове заработали заведения по следующим адресам:

  • проспект Шевченко, 7;
  • проспект Черновола, 12;
  • проспект Свободы, 35;
  • село Сокольники, улица Стрыйская, 30 А.

Возобновление работы McDonald's в Украине.

С 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России в Украину, McDonald's полностью приостановил работу своих ресторанов в Украине.

В августе стало известно, что McDonald's возобновляет работу в Украине и, но не везде.

Решение было принято после длительных консультаций и обсуждений с украинскими чиновниками, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой сотрудников вернуться к работе.

В Киеве сеть заведений быстрого питания McDonald's возобновила работу 20 сентября.

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