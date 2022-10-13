"Их это радует, медведя надо запихнуть обратно в тайгу": Садовый предупредил украинцев о последующих ударах РФ

Мэр Львова Андрей Садовый предупредил о потенциальных ударах России по инфраструктуре Украины зимой и посоветовал жителям города позаботиться о своем снабжении водой и теплом.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал львовян и гостей города экономить воду и электричество, а также обустраивать в укрытиях буржуйки ввиду потенциальных обстрелов критической инфраструктуры РФ во время холодов.

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram городского главы Львова Андрея Садового.

Садовый отметил, что удары России по Украине в течение 10-11 октября показали, что Путин и его армия будут делать все, чтобы эта зима была сверхсложной для украинцев.

"Просьба ставить буржуйки в укрытиях, там где это возможно, уже не кажется такой странной. Теперь планы агрессора стали понятны. Атакуя Львов 10 и 11 октября агрессор раскрыл свои планы. Теперь мы точно знаем, что когда будет минусовая температура, они будут уничтожать ТЭЦы, подстанции, все объекты критической инфраструктуры, потому что они получают удовольствие, создавая беду", — подчеркнул мэр Львова.

Андрей Садовый призвал жителей города объединиться и делать "правильные вещи" — обустроить в подвале дома пункт обогрева, заготовить дрова, воду, купить генератор и т.д.

"Мы входим в режим чрезвычайной ситуации и это будет продолжаться, пока мы не выгоним врага, не запихнем того медведя обратно в тайгу", — подытожил чиновник.

Обстрелы Львова

Во Львове несколько дней фиксируют перебои с электроснабжением из-за массовых ракетных ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Соответствующие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию.

Для решения проблемы введены веерные отключения в ряде областей, а людей призывают не пользоваться светом и электрическими приборами в вечерние часы.

Напомним, российские оккупанты 11 октября повторно обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовщины. После этого 30% Львова снова осталось без электроснабжения. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что РФ уничтожила несколько подстанций, поставлявших электричество за границу.

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