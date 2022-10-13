На Львовщине раздались взрывы: в ОВА рассказали, куда попали ракеты

Сегодня, 13 октября, во время воздушной тревоги во Львовской области раздались взрывы.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в области работает ПВО.

"Львовщина: работала ПВО. Детали со временем. Оставайтесь в укрытиях! Опасность продолжается", — проинформировал он.

В 16:48 глава Львовщины сообщил, что по области оккупанты выпустили 3 ракеты, 2 из которых попали в один из военных объектов.

"Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", — отметил он.

Напомним, по состоянию на 15:49 13 октября на всей территории Украины, кроме Крыма, объявили воздушную тревогу.

На западе Украины работает ПВО.

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