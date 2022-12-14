Во Львове 16-летний парень попал в реанимацию: на уроках употреблял наркотики

В селе Солонка под Львовом госпитализировали 16-летнего парня, вероятно отравившегося наркотиками.

Об этом пишет Zaxid.net.

Парня госпитализировали в понедельник, 12 декабря. По данным издания, ему стало плохо на уроках. Во Львовском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщили, что молодого человека доставили с подозрением на отравление наркотиками. Его состояние было тяжелым и подростка отправили в реанимацию Западноукраинского специализированного детского медицинского центра.

Медики отметили, что парня к ним привезли потерей из сознания, головокружением, общей слабостью, расширением зрачков. Сейчас ему лучше и угрозы жизни нет.

Врачи не сообщают, из-за которых именно наркотики госпитализировали парня, однако по неофициальным данным, школьники на уроках курили в школе марихуану. В школе Солонки инцидент не прокомментировали, полиция сообщила, что к ним не поступало обращение об отравлении наркотиками.

Напомним, в Одесском районе произошла страшная смерть гражданских супругов. Следствие продолжается, однако предварительно установлено, что они умерли от передозировки наркотиками.

Также во Львове разгуливал голый 44-летний местный житель Павел К., которого за неделю четырежды останавливали за рулем Toyota Land Cruiser в состоянии наркотического опьянения.

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