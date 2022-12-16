Во Львове обнаружили склад с украденными запчастями к военной авиатехнике на 250 миллионов: фото

Речь идет о датчиках и других комплектующих, предназначенных для военной авиатехники.

Во Львове обнаружили склад с украденными запчастями к военной авиатехнике. По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 250 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, с территории оборонного предприятия были украдены комплектующие детали к военной авиатехнике.

Во время обысков в торговом павильоне на одном из рынков Львова правоохранители обнаружили и изъяли более 18 тысяч запчастей к военной авиатехнике, в том числе самолетов МИГ.

Также правоохранители в другой области обнаружили более 40 тысяч аналогичных запчастей, техническую документацию, телефоны и другие вещественные доказательства по этому делу.

Речь идет о датчиках и других комплектующих запчастях, предназначенных для военной авиатехники.

По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 250 млн грн.

Продолжается следствие, решается вопрос о назначении ряда экспертиз и установлении лиц, причастных к совершению преступления.

"Учитывая, что по оценкам специалистов изъятые запчасти относятся к категории дефицитных комплектующих, будет решаться вопрос о их скорейшей передаче на нужды ВСУ", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Напомним, депутат ОПЗЖ передал оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожье.

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