СБУ пришла с обысками в одну из церквей УПЦ МП во Львове

В среду утром 14 декабря Служба безопасности Украины пришла с обысками в одну из церквей Украинской православной церкви (Московский патриархат) во Львове.

Об этом сообщает "Эспрессо.Захід".

"Следственные действия начались утром на улице Героя Украины Тараса Хамера, бывшая Короленко. Пока правоохранители работают. Детали сообщим впоследствии…", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи деятелей УПЦ МП.

Обыски СБУ на территории церквей Украинской православной церкви МП

Недавно в Киево-Печерской лавре разразился скандал из-за якобы пробуждающейся песни, которая прославляет Россию. В УПЦ МП сначала заявили, что видео – фейк. Однако впоследствии наместник Лавры митрополит Павел был вынужден подтвердить, что видео действительно достоверно. После этого священника отстранили от литургий и совершения молебнов.

Также во время проверок в помещениях храмов на Буковине были найдены методички из Москвы, российское гражданство и удостоверение оккупантов.

Кроме того, СБУ разоблачила руководителя одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области, который оправдывал агрессию России и разжигал межконфессиональную рознь среди верующих. В частности священнослужитель поддерживал политику Кремля и одобрял действия РФ.

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП нашли ноутбук с детским порно. На ноутбуке были обнаружены порнографические материалы с участием несовершеннолетних, которые, по предварительным данным, не были загружены из Сети, а сняты на видеокамеру.

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