Поддержка мобилизации в РФ и обвинения НАТО: что нашла СБУ во время обысков УПЦ МП во Львове

Также во Львовской области нашли антиукраинскую литературу.
СБУ в среду, 14 декабря, провела обыски в УПЦ МП во Львовской области. Там был обнаружен документ о содействии мобилизации в РФ и скриншот переписки с обвинением НАТО в войне против Украины.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
СБУ проводили контрразведывательные мероприятия во Львовской епархии Украинской православной церкви, Свято-Троицком храме во Львове, приюте для обездоленных в Дрогобыче, церкви Покровы Пресвятой Богородицы в Бориславе и в храме преподобного Амфилохия Почаевского в Мостиске.
"В рабочих кабинетах и личных вещах отцов епархии — фото документа о содействии мобилизации российских граждан — "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф"; территории епархии (его судьба неизвестна) и его расписки по возврату долговых обязательств", — сообщил Козицкий.
Также там нашли антиукраинскую литературу российского издательства, которая нивелирует духовное значение украинской церкви и пропагандирует межконфессиональную рознь.
Как говорится в сюжете ТСН, следователи рассказали, что они обнаружили российские издания, в частности, Библию с фотографией российского патриарха Кирилла.
Обыски в церквях УПЦ МП
СБУ принялась за деятельность УПЦ ПМ. В их храмах, соборах и монастырях проводятся масштабные обыски из-за подозрений о содействии отцов МП России и оккупантам.
- В Херсоне на территории Успенского собора, глава которого был в Кремле во время провозглашения аннексии региона и бежал в Россию, нашли российские паспорта, полученные священниками во время оккупации. Также там было много пророссийской литературы.
- В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.
- На территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с россиянами.
- В районе Ковеля найдены тексты молитв за страну-агрессорку и российские "учебники", в которых восхваляют путинский режим.
- В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.
Практически во время каждого обыска СБУ находит схожие антиукраинские материалы. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи деятелей УПЦ МП.
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