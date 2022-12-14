Поддержка мобилизации в РФ и обвинения НАТО: что нашла СБУ во время обысков УПЦ МП во Львове

СБУ в среду, 14 декабря, провела обыски в УПЦ МП во Львовской области. Там был обнаружен документ о содействии мобилизации в РФ и скриншот переписки с обвинением НАТО в войне против Украины.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

СБУ проводили контрразведывательные мероприятия во Львовской епархии Украинской православной церкви, Свято-Троицком храме во Львове, приюте для обездоленных в Дрогобыче, церкви Покровы Пресвятой Богородицы в Бориславе и в храме преподобного Амфилохия Почаевского в Мостиске.

Фото: Максим Козицкий / Facebook

"В рабочих кабинетах и личных вещах отцов епархии — фото документа о содействии мобилизации российских граждан — "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф"; территории епархии (его судьба неизвестна) и его расписки по возврату долговых обязательств", — сообщил Козицкий.

Фото: Максим Козицкий / Facebook

Фото: Максим Козицкий / Facebook

Фото: Максим Козицкий / Facebook

Также там нашли антиукраинскую литературу российского издательства, которая нивелирует духовное значение украинской церкви и пропагандирует межконфессиональную рознь.

Фото: Максим Козицкий / Facebook

Как говорится в сюжете ТСН, следователи рассказали, что они обнаружили российские издания, в частности, Библию с фотографией российского патриарха Кирилла.

Обыски в церквях УПЦ МП

СБУ принялась за деятельность УПЦ ПМ. В их храмах, соборах и монастырях проводятся масштабные обыски из-за подозрений о содействии отцов МП России и оккупантам.

В Херсоне на территории Успенского собора, глава которого был в Кремле во время провозглашения аннексии региона и бежал в Россию, нашли российские паспорта , полученные священниками во время оккупации. Также там было много пророссийской литературы.

, полученные священниками во время оккупации. Также там было много пророссийской литературы. В Красногорском Свято-Покровском женском монастыре в Черкасской области обнаружен флаг так называемой "Новороссии" и библиотека с пропагандистской литературой российских авторов.

На территории мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита в Житомирской области разоблачены бывшие уголовники, поддерживающие связь с россиянами.

В районе Ковеля найдены тексты молитв за страну-агрессорку и российские "учебники", в которых восхваляют путинский режим.

В Свято-Николаевском мужском монастыре в Хустском районе Закарпатья найдена символика запрещенной партии "ОПЗЖ" и брошюры, в которых восхваляли российских захватчиков в войне против Украины.

Практически во время каждого обыска СБУ находит схожие антиукраинские материалы. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи деятелей УПЦ МП.

Читайте также: