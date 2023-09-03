Во Львове свирепствует сильная непогода: затопленные улицы и ТРЦ (фото, видео)

Во Львове в воскресенье, 3 сентября, произошел сильный ливень. Поэтому в городе затопило часть улиц и ТРЦ.

Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Во Львове 3 сентября около обеда началась сильная гроза. Выпал дождь с градом, также был слышен гром. Местные жители сообщают, что из-за сильного дождя затопило часть улиц в нескольких районах города. Также в центральной части города выпал град.

Во Львове выпал град. Фото: "Львович"

Последствия непогоды во Львове / Фото: "Варта 1"

Из-за дождя во Львове подтопило два торговых центра. Ненастье во Львове длилось почти два часа. Жители Львова сообщают, что из-за дождя в некоторых районах города отсутствовало электричество.

Во Львове затопило улицы. Фото: "Львович"

Синоптики предупреждали, что 3 сентября во Львове тоже будет ненастье — \грозы и туман с видимостью 200-500 метров. Похожая погода будет и в понедельник, 4 сентября.

Во Львове сильная гроза: непогода успела наделать беды

Напомним, в Тернопольской области сильный град и ливни повредили крыши домов и автомобили.

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