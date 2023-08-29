Расчленил тело и оставил в ванной: на Львовщине произошло жуткое убийство женщины

В городе Моршин Львовской области в августе произошло жуткое убийство 50-летней женщины. 29 августа прокуратура сообщила о задержании подозреваемого.

Об этом идет речь в заявлении прокуратуры Львовской области.

По данным следствия, в августе 2023 между 50-летней жительницей Львовщины и 40-летний львовянином произошел конфликт. Поэтому мужчина напал на женщину и жестоко ее избил. Потерпевшая из-за полученных травм умерла.

Нападающий пытался скрыть следы преступления – он расчленил тело женщины и оставил его в ванной. 29 августа правоохранители сообщили о задержании подозреваемого в убийстве.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, возле села Раковец Львовского района автомобиль наехал на коляску, в которой был 2-летний мальчик. Ребёнок от удара погиб на месте ДТП.

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