Расчленил тело и оставил в ванной: на Львовщине произошло жуткое убийство женщины

Подозреваемый был задержан.
В городе Моршин Львовской области в августе произошло жуткое убийство 50-летней женщины. 29 августа прокуратура сообщила о задержании подозреваемого.
Об этом идет речь в заявлении прокуратуры Львовской области.
По данным следствия, в августе 2023 между 50-летней жительницей Львовщины и 40-летний львовянином произошел конфликт. Поэтому мужчина напал на женщину и жестоко ее избил. Потерпевшая из-за полученных травм умерла.
Нападающий пытался скрыть следы преступления – он расчленил тело женщины и оставил его в ванной. 29 августа правоохранители сообщили о задержании подозреваемого в убийстве.
В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, возле села Раковец Львовского района автомобиль наехал на коляску, в которой был 2-летний мальчик. Ребёнок от удара погиб на месте ДТП.
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