На Львовщине женщина в маршрутке благодарила Москву и кричала, что "Украины не будет": чем все закончилось

Во Львовской области будут судить женщину, которая в маршрутке начала благодарить Москву за СССР и восклицала, что "Украины не будет". Местные это сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

По данным следствия, инцидент произошел в маршрутке в Червоноградском районе. Там женщина устроила конфликт с водителем маршрутки и пассажирами.

Местная жительница заявила, что украинцы должны "благодарить Москву за СССР и светлое прошлое" и начала выкрикивать, что "Украины скоро не будет". Также она нецензурно высказывалась об украинцах.

Видео с фанаткой "русского мира" в ноябре 2022 сняли местные жители и опубликовали его в социальных сетях. Это произошло в маршрутке в городе Сокаль Львовской области. После этого делом заинтересовались правоохранители.

"Не будет вам Украины. Вам москали квартиры дали, предприятия построили. Вы отстроите Харьков, Донецк? Ваши дети где убежали? Была Русь и будет", — кричала тогда женщина.

59-летний жительнице Сокаля Львовской области инкриминируют разжигание национальной розни и ненависти. За это ей грозит 8500 грн штрафа или ограничение свободы. Дело об этом уже передали в суд.

Напомним, во Львовской области офицер заставлял подчиненных солдат строить его двухэтажное имение.

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