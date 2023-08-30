На Львовщине женщина в маршрутке благодарила Москву и кричала, что "Украины не будет": чем все закончилось

Женщине грозит штраф или ограничение свободы.
Во Львовской области будут судить женщину, которая в маршрутке начала благодарить Москву за СССР и восклицала, что "Украины не будет". Местные это сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.
По данным следствия, инцидент произошел в маршрутке в Червоноградском районе. Там женщина устроила конфликт с водителем маршрутки и пассажирами.
Местная жительница заявила, что украинцы должны "благодарить Москву за СССР и светлое прошлое" и начала выкрикивать, что "Украины скоро не будет". Также она нецензурно высказывалась об украинцах.
Видео с фанаткой "русского мира" в ноябре 2022 сняли местные жители и опубликовали его в социальных сетях. Это произошло в маршрутке в городе Сокаль Львовской области. После этого делом заинтересовались правоохранители.
"Не будет вам Украины. Вам москали квартиры дали, предприятия построили. Вы отстроите Харьков, Донецк? Ваши дети где убежали? Была Русь и будет", — кричала тогда женщина.
59-летний жительнице Сокаля Львовской области инкриминируют разжигание национальной розни и ненависти. За это ей грозит 8500 грн штрафа или ограничение свободы. Дело об этом уже передали в суд.
Напомним, во Львовской области офицер заставлял подчиненных солдат строить его двухэтажное имение.
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