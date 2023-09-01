На Львовщине судят офицера, избившего военного: что ему грозит

Инцидент произошел в конце июня.
Во Львовской области будут судить офицера, нанесшего тяжкие телесные повреждения подчиненному солдату в конце июня 2023 года.
Об этом сообщает ДБР.
Об избиении военного стало известно случайно – во время проведения операции.
Отмечается, что офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.
"Работники ДБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты", — говорится в сообщении.
По данным экспертизы, у солдата диагностирован закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и вернулся на службу.
"В целях безопасности, согласно закону «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», его перевели в другое подразделение", — добавили в ГБР.
Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, военный из Львова Назар Михайлович Матвиишин заявил, что его жестоко избил капитан на полигоне.
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