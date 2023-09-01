На Львовщине судят офицера, избившего военного: что ему грозит

Во Львовской области будут судить офицера, нанесшего тяжкие телесные повреждения подчиненному солдату в конце июня 2023 года.

Об этом сообщает ДБР.

Об избиении военного стало известно случайно – во время проведения операции.

Отмечается, что офицер избил солдата, увидев, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.



"Работники ДБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты", — говорится в сообщении.

По данным экспертизы, у солдата диагностирован закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и вернулся на службу.

"В целях безопасности, согласно закону «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве», его перевели в другое подразделение", — добавили в ГБР.

Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.



Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Назар Михайлович Матвиишин

Назар Михайлович Матвиишин

Напомним, военный из Львова Назар Михайлович Матвиишин заявил, что его жестоко избил капитан на полигоне.

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