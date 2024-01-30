Декоммунизация в Украине: одна из областей полностью избавилась от советских памятников

В одной из областей Украины демонтировано 312 советских памятников.

Первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации Львовской области. За более чем год работы в области демонтировали 312 советских памятников.

Об этом на брифинге 30 января сообщили во Львовской областной военной администрации.

По словам чиновников, во время декоммунизации средства из областного бюджета не тратили. Убрать памятники помогли, в частности, неравнодушные местные жители.

Среди 312 демонтированных объектов есть рельефы с изображением воинов советской армии, обелиски и стелы, в частности:

Львовский район – 788

Червоноградский район – 62;

Золочевский район – 51;

Самборский район – 42;

Стрыйский район – 29;

Яворовский район – 27;

Дрогобычский район – 23.

"Это историческое событие не только для Львовщины, но и для всей Украины... Львовщина стала первой такой областью в Украине, и мы хотели бы, чтобы этот процесс распространился на другие области", — отметил депутат Львовского областного совета Захар Мылянык.

Напомним, в Днепре Брежнев оставили без одной "регалии".

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