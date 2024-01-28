Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: погиб старенький мужчина (фото)

Причина смерти – многочисленные ожоги и отравления продуктами горения.
Вечером в воскресенье, 28 января, во время пожара в гериатрическом пансионате на улице Медовой Пещеры во Львове погиб пожилой мужчина.
Об этом сообщили в Львовском городском совете, уточнив, что причиной смерти стали многочисленные ожоги и отравление продуктами горения.
Огонь вспыхнул в одной из комнат на 2 этаже пятиэтажного здания.
На момент прибытия пожарных к месту вызова весь этаж, где возник пожар, был заполнен дымом. Спасатели извлекли из задымленной комнаты мужчину, а также эвакуировали вместе с сотрудниками Национальной полиции и персоналом заведения 130 человек.
Причину пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, 23 декабря прошлого года на улице Княгини Ольги во Львове произошел взрыв газа в частном доме, в результате которого три человека погибли — женщина и двое мужчин.
Читайте также: