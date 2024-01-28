Пожар в гериатрическом пансионате во Львове: погиб старенький мужчина (фото)

Вечером в воскресенье, 28 января, во время пожара в гериатрическом пансионате на улице Медовой Пещеры во Львове погиб пожилой мужчина.

Об этом сообщили в Львовском городском совете, уточнив, что причиной смерти стали многочисленные ожоги и отравление продуктами горения.

Огонь вспыхнул в одной из комнат на 2 этаже пятиэтажного здания.

На момент прибытия пожарных к месту вызова весь этаж, где возник пожар, был заполнен дымом. Спасатели извлекли из задымленной комнаты мужчину, а также эвакуировали вместе с сотрудниками Национальной полиции и персоналом заведения 130 человек.

Причину пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, 23 декабря прошлого года на улице Княгини Ольги во Львове произошел взрыв газа в частном доме, в результате которого три человека погибли — женщина и двое мужчин.

Читайте также: