Благала зупинитися: на Львівщині чоловік вбив дружину і пішов спати

У Львівській області суд виніс вирок чоловікові, який вбив дружину. Наступні 7 років він перебуватиме у в'язниці.

Про це повідомили в Львіській обласній прокуратурі.

Прокурори в суді довели, що у жовтні 2023 року в одному із сіл Червоноградського району місцевий мешканець забив до смерті свою 32-річну дружину.

"Пізно ввечері чоловік напідпитку повернувся додому. Під час чергового конфлікту з жінкою, він почав бити кулаками її по голові, після чого жінка впала на підлогу. Ігноруючи усі прохання жінки припинити побиття, обвинувачений продовжив завдавати удари руками та ногами по тілу дружині. Після побиття чоловік пішов спати", - повідомили деталі у відомстві.

Наступного дня жінку прийшла провідати її сестра, яка викликала "швидку". Потерпілу доправили до лікарні, де вона померла.

Зловмисникові призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.

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