Элитный подарок для сына: суд Львова закрыл дело о возможном подкупе военкома

Сын начальника Лычаковско-Железнодорожного районного ТЦК и СП города Львов полковника Андрея Дубового получил в подарок дом с готовностью на 95% и приусадебный земельный участок в престижном пригороде – поселке Брюховичи. Эксперты недвижимости утверждают, что стоимость такой недвижимости может достигать 4 млн грн (около $110 тысяч).

О подаренном 27-летнему Владиславу Дубовому здании площадью 638 м2 вместе с участком в престижном пригороде Львова стало известно после расследования NGL.media.

Однако на днях Львовский суд закрыл дело о возможном подкупе военного комиссара. Об этом говорится в решении Шевченковского районного суда Львова, опубликованном 25 января.

Так, в суде Андрей Дубовой заявил, что не знал о подарке, а его сын подтвердил, что не сообщал об этом отцу.

Судья Олег Ковальчук закрыл дело об админправонарушениях в отношении Андрея Дубового. На это постановление суда еще может быть подана апелляция.

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП – закрыть за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения", — говорится в решении суда.

Как пишет NGL.media, 51-летний Андрей Дубовой больше не возглавляет Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП. Эту информацию изданию подтвердили в районном военкомате Львова, не называя причины увольнения Дубового.

Напомним, в Одессе снова скандал с ТЦК – мужчин силой вытаскивали из автобусов (видео).

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