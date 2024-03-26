Умер экс-депутат Игорь Юхновский

В последние годы жизни он жил во Львове.

В возрасте 98 лет умер Игорь Юхновский — первый вице-премьер-министр Украины в 1992-1993 годах, физик-теоретик, народный депутат четырех созывов и соучредитель Института национальной памяти.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Отошел в вечность Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почетный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости. О прощании и похоронах сообщим впоследствии", — написал Садовый.

Справка:

Игорь Юхновский – украинский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор и академик НАН Украины.

Юхновский создал Львовскую научную школу статистической физики, отдел статистической теории конденсированных состояний Института теоретической физики АН УССР. На его основе в 1990 году основан Институт физики конденсированных систем НАН Украины. Он автор около 500 научных статей, 7 монографий и учебников.

Кроме научных трудов Юхновский занимался политикой. Он был народным депутатом Украины I–IV созывов Верховной Рады, в парламенте возглавлял оппозицию как глава Народного Совета.

С октября 1992 по 1993 годы работал в должности первого вице-премьер-министра Украины.

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